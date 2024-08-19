Акции концерна Rheinmetall падают на слухах о прекращении Берлином помощи Украине

Акции немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall упали в понедельник на сообщениях о том, что Германия может прекратить военную помощь Украине, пишет Wall Street Journal. На утренних торгах в Европе акции компании упали на 4,5% - до 536 евро. Еще на 5% они упали ранее. Но в целом с начала 2024 года акции Rheinmetall выросли на 89%.

Rheinmetall – крупнейший военно-промышленный концерн Германии и Европы, входит в 30-ку мировых лидеров по выпуску вооружений.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ собирается приостановить поставки оружия Украине из-за дефицита бюджета. Под угрозой срыва оказался пакет помощи на 3 млрд евро (в том числе системы ПВО, артиллерии и БПЛА). Также под вопросом поставки, которые уже были обещаны Берлином Киеву: управляемые ракеты IRIS-T и ракеты к зенитным ракетным комплексам "Patriot" PAC-3.