В Югре к 90-летию художника Геннадия Райшева устроили "Культурный ландшафт"

В Ханты-Мансийске в галерее-мастерской известного югорского художника Геннадия Райшева открылась выставка "Культурный ландшафт". Она стала частью биеннале современного искусства "Югорский авангард", посвященного 90-летию со дня рождения мастера.

Как рассказали Накануне.RU организаторы, выставочные работы готовили 15 художников из 11 регионов России. Для них устроили недельный пленэр. По словам директора Государственного художественного музея Ханты-Мансийска Елены Кондрашиной, такой формат отвечает запросам всех сторон: музей получает в дар минимум по одной работе от каждого участника, а художники – опыт и новые впечатления.

Темой пленэра стал национальный колорит Югры. Художники работали в этнографическом музее под открытым небом "Торум Маа", в поселке Урманный, в Шапшинском урочище и на палубе теплохода. Помимо богатой природы они запечатлели объекты, отражающие традиции и культуру коренных народов Севера.

Биеннале "Югорский авангард" проходит при поддержке "Газпромнефть-Хантоса" по программе социальных инвестиций "Родные города".

"Прекрасно, что нашему Государственному художественному музею удается не просто сохранять культурное наследие, но и при поддержке наших постоянных партнеров каждый раз находить новые инструменты и формы популяризации художественного творчества", – прокомментировала директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа Маргарита Козлова.

По ее словам, Югра – край самобытной, неповторимой культуры, в которой сочетаются современность и традиции, и картины Райшева – яркий образец такого искусства.

"Югра словно создана для того, чтобы ее рисовали. Здесь современные объекты органично сочетаются с колоритом коренных народов и таежными пейзажами. Такой симбиоз придает региону неповторимое очарование, которое так и хочется переложить на холст. Наш проект "Родные музеи" поддерживает развитие искусства в регионах, и мы очень рады, что помогли художникам из самых разных регионов России собраться в Ханты-Мансийске в юбилейный год Геннадия Райшева. Мы надеемся, что их работы пополнят музейный фонд города и привлекут сюда еще больше ценителей искусства", – отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Добавим, что в Ханты-Мансийске в здании Речного вокзала работает еще одна выставка – "Геометрия искусства". В передвижную экспозицию вошли репродукции произведений русского искусства XVII–XX веков из фондов Государственного художественного музея Ханты-Мансийска.