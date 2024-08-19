19 Августа 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Славнефть-Мегионнефтегаза&quot;

В "Газпром нефти" определили лучших по профессии

В Мегионе прошел финал ежегодного конкурса профессионального мастерства среди сотрудников предприятий разведки и добычи "Газпром нефти". Свыше 250 специалистов компании – каротажников, сварщиков, операторов по добыче нефти и газа и представителей других рабочих профессий – соревновались в более чем 20 номинациях конкурса.

Конкурс традиционно прошел в три этапа. Все участники сдали цифровое тестирование, выполнили практические задания, а также продемонстрировали навыки оказания первой помощи и знание правил промышленной безопасности и охраны труда.

"Наша компания гордится тем, что находит лучших специалистов и поддерживает их в стремлении к профессиональному росту. Поэтому мы инвестируем в обучение и создаем условия, в которых каждый наш сотрудник может реализовать себя, находить новые перспективы личного и профессионального роста. Именно такие возможности предоставляет конкурс "Лучший по профессии", являющийся не просто соревнованием, а главным событием, которое объединяет нашу команду. Уверен, что каждый из участников конкурса внесет вклад в развитие своей профессии и нашей компании", – отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов.

Специально для проведения конкурса предприятие построило учебно-тренировочный центр, где воссозданы реальные производственные условия месторождения. В дальнейшем здесь будут отрабатывать практические навыки студенты колледжей из ХМАО-Югры, с которыми предприятие сотрудничает для подготовки отраслевых специалистов.

В "Газпром нефти" определили лучших по профессии(2024)|Фото: пресс-служба "Славнефть-Мегионнефтегаза"

В 2024 году "Мегионнефтегаз" – одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – отмечает 60-летний юбилей. История освоения югорских недр нашла отражение в наградах конкурса: победителям вручили уникальные кубки, выполненные с включением керна с месторождений "Мегионнефтегаза". Главной наградой конкурса профессионального мастерства стал кубок с керном из первой скважины Мегионского месторождения – именно с его открытия в 1961 году началось промышленное развитие ХМАО-Югры.

"Для нас большая честь принимать на югорской земле коллег из разных регионов страны, особенно в год 60-летия "Мегионнефтегаза". Эти соревнования – традиция, которая объединяет поколения и открывает перед участниками новые горизонты. Конкурсанты не только демонстрируют виртуозное владение специальностью, но и поддерживают друг друга и активно делятся опытом. Они – настоящая профессиональная элита, компетентная, надежная и перспективная", – рассказал генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Александр Баринов.

В день закрытия соревнований был установлен всероссийский рекорд. Во время торжественной церемонии был развернут самый большой флаг конкурса профессионального мастерства. Это достижение подтверждено сертификатом Книги рекордов России.

Теги: Конкурс, Газпром нефть, профессия,


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