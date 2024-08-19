19 Августа 2024
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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Помощник Путина: России некстати вести переговоры с Украиной

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков считает, что сейчас не надо начинать переговоры с Украиной. Это было бы "некстати", полагает политик.

"На данном этапе с учетом этой авантюры мы разговаривать не будем. На данный момент было бы совершенно некстати вступать в переговорный процесс", - сказал telegram-каналу Shot Ушаков, уточнив, что мирные инициативы не аннулированы.

Ранее в МИД России опровергли подготовку к "тайным переговорам". Издание The Washington Post ранее сообщило, что Украина и Россия собирались в этом месяце направить делегации в Доху для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако непрямые переговоры, в которых Катар выступал посредником, были сорваны из-за нападения ВСУ на Курскую область.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ в связи с публикацией The Washington Post.

Она добавила, что шансы на переговорное решение кризиса были у Киева неоднократно.

"Самый недавний представился в июне этого года, когда Президент России выдвинул весьма щедрую для украинской стороны мирную инициативу, открывавшую реальную перспективу для прекращения огня и выхода на окончательное урегулирование политико-дипломатическими методами… Однако после 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев — бандитскую вылазку в Курскую область", — сказала Мария Захарова.

Также 12 августа Владимир Путин заявил, что "не может быть никаких переговоров с теми, кто без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".

Теги: Юрий Ушаков, президент России, помощник


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