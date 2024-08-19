Более трети россиян никак не участвуют в общественной жизни

Больше трети россиян (36%) в 2023 году не участвовали ни в какой общественной активности, будь то субботник, обсуждение какой-нибудь инициативы властей или собрание жильцов. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Авторы исследования пытались выяснить, в каких формах россияне готовы самоорганизовываться и проявлять гражданскую позицию.

Самыми распространенными формами участия в общественной жизни стали разного рода субботники (33%) и собрания жильцов дома и подъезда (27%), пишут "Ведомости".

23% сочли, что участие в выборах в качестве избирателей вполне соответствует их представлениям о гражданской активности. Но только 2,4% были на выборах наблюдателями или участвовали в массовых мероприятиях – уровень статистической погрешности. И только 3% сообщили, что участвуют в НКО и высказывают свою позицию в интернете.

9% участвовали в акциях помощи людям, попавшим в трудную ситуацию.

Письменно обращались в государственные органы по личному вопросу 8% опрошенных, а с коллективной петицией – 4%.

Об участии в общественных слушаниях вспомнили 5% респондентов. При этом публично высказывать свое мнение на собраниях, в госучреждениях и других инстанциях доводилось всего 4% опрошенных. Столько же заявили, что сами организовывали коллектив для решения своей или чужой проблемы.

Исследователи отмечают, что "культура гражданской самоорганизации в нашей стране все еще находится в процессе становления".