Газета WP сообщила о приезде в Суджу своих журналистов в сопровождении ВСУ

Американская газета Washington Post сообщила, что ее журналисты и фотограф якобы прибыли в Суджу в Курской области вместе с военнослужащими ВСУ.

Издание уточняет, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ 17 августа. Они отправились "на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы зафиксировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане", говорится в статье. Утверждается, что журналисты уже опросили как минимум дюжину мирных жителей, передает РИА Новости.

Ранее в МИД России была вызвана посол Италии в Москве Чечилия Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании "РАИ", незаконно проникшей в Россию для освещения нападения украинских боевиков на Курскую область.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факты, изложенные в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) из Курской области, переписаны и перевернуты "с ног на голову".