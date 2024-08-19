Депутат Роднина не считает жителей Бирюлёво истинными москвичами

Депутат Госдумы от "Единой России", олимпийская чемпионка Ирина Роднина презрительно высказалась о жителях "заМКАДья", точнее – людей, живущих за Третьим транспортным кольцом Москвы.

В интервью изданию Sport24 Роднина попыталась донести мысль о том, что успешную карьеру можно сделать сейчас не только в Москве, но и в "большом региональном городе". Но в итоге ее формулировка обидела не только жителей "заМКАДья", но и даже тех, кто вроде бы живет в столице, но в недостаточно престижном районе – по мнению Родниной.

"Не знаю ни одного человека, который, приезжая в Москву, не хочет ехать на белом коне. Едут-то люди амбициозные и не просто за условиями, а чтобы изменить свою жизнь. И, как правило, эти люди готовы к изменениям. Но это можно сделать и в большом региональном городе, тем более, сейчас… Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия", – сказала народная избранница.

Пикантности ее высказыванию придает тот факт, что в Госдуме она сейчас представляет самое что ни на есть "заМКАДье" – Дмитровский городской округ Московской области. Более того: в 2007 году Роднина и вовсе избралась в Госдуму от Омской области. Почему она перестала представлять этот отдаленный от Москвы регион – неизвестно.