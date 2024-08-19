В центре Екатеринбурга закрыли Bla Bla Bar из-за нарушений пожарной безопасности

В Екатеринбурге по решению суда приостановили деятельность бара в центре города. Причиной стали нарушения пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, в Ленинское районное отделение Екатеринбурга поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности Bla Bla Bar на улице Добролюбова, 3. По решению суда заведение не откроется до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Судебные приставы выехали на место. Сразу после этого бар был закрыт, а его входные двери опечатаны.

Напомним, недавно в Екатеринбурге повторно приостановили деятельность Дворца культуры "ЖК "Кристалл" (ДК "Химмаш"). Причиной также послужили нарушения требований пожарной безопасности.