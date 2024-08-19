Жительница Екатеринбурга отсудила 130 тысяч у брачного агентства, не нашедшего ей партнера

Жительница Екатеринбурга отсудила у брачного агентства более 130 тыс. рублей за некачественный подбор партнеров. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Все началось в декабре 2023 года, когда Ирина обратилась в местное брачное агентство. За подбор кандидатов она отдала 150 тысяч рублей, за которые ей пообещали: подготовить и разместить эссе клиентки в специальной закрытой базе, проверить кандидатов на соответствие предпочтений, составить Ирине психологический портрет, а также провести с ней коучинговую сессию.

Не найдя жениха, Ирина обратилась в агентство с требованием вернуть деньги, так как часть обещанных услуг была предоставлена некачественно, а другая не предоставлена вовсе. Например, из пяти предложенных кандидатов, трое не соответствовали одному и важных критериев женщины - городам проживания, коими являлись Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург.

В ответ Ирина получила акт, согласно которому стоимость фактически оказанных ей услуг на момент отказа от договора составила 95 тыс. рублей. Агентство согласилось возместить и вернуло ей оставшиеся 55 тыс., что не устроило клиентку.

Екатеринбурженка обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с агентства: средства, выплаченные по договору, 258 тыс. рублей неустойки, возместить проценты, выплаченные по договору, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, судебные расходы 2 тыс. рублей, 30 тыс. рублей – оплату услуг представителя. Суд отказал в удовлетворении требований.

Свердловский областной суд, куда отправилась недовольная Ирина, встал на ее сторону. При обжаловании решения были выявлены нарушения прав потребителя, в связи с чем екатеринбурженке выплатили 130 тыс. 970 рублей, в которые входят средства, выплаченные по договору, компенсация морального вреда, неустойка, штраф, возмещение почтовых услуг и услуг представителя.