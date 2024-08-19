Экс-мэр Новокузнецка стал вице-губернатором Хабаровского края

Получил повышение бывший мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он стал заместителем губернатора Хабаровского края.

Читайте также: Мэр Новокузнецка матом отчитал подчиненных за слишком медленное восстановление города после урагана

"Сергей Кузнецов будет курировать внутреннюю и информационную политику. У него большой опыт в качестве замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и связи, а также по поддержке и развитию предпринимательства. В течение 10 лет был главой Новокузнецка", - написал в своем telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешин.

Еще одним заместителем Демешина стал Артем Мельников.