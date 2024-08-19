Югорчан попросили не бояться беспилотника

Жителей Югорска призвали не волноваться из-за запуска беспилотника. Дрон будет кружить над городом три дня с 20 по 22 августа.

Как сообщает telegram-канал "Стройка Югры", специалисты Роскадастра запустят беспилотник для создания фотографического плана местности, на котором представлена земная поверхность и объекты на ней. Судно гражданское. Операторы его используют исключительно в мирных целях.

Для выполнения аэрофотосъемочных работ будет использоваться специальное БВС "Геоскан 201". Такие устройства используются для создания кадастровых карт и интерактивных геоинформационных систем, на которых наглядно представлено взаимодействие различных процессов и компонентов городской среды.

Ранее аналогичное оборудование использовалось для создания 3D портала Нижневартовска. Подобные геопорталы рекомендованы Минстроем РФ в рамках проекта "Умный город" и уже успешно функционируют в разных городах — более чем в 100 городских округах России.