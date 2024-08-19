Бастрыкину доложат о мигранте, развратившем 12-летнюю девочку на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам преступления, совершенного мигрантом на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сейчас в Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Киргизии, задержанного по подозрению в развратных действиях в отношении 12-летней девочки (статья 135 УК РФ). С мигрантом проводятся следственные действия. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о расследовании данного дела и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, недавно во дворе одного из жилых домов Екатеринбурга уроженец Средней Азии приставал к 11-летней девочке. Противоправные действия приезжего были пресечены местными жителями. Глава федерального СКР также обращал внимание на эту ситуацию.