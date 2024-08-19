Взрыв на газопроводе в Стерлитамаке: три человека пострадали

В городе Стерлитамак в Башкирии прорвало газопровод, образовалось факельное горение.

"На улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Сведения по пострадавшим уточняются. На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники", - сообщили в МЧС.

Очевидцы говорят о взрыве, который предшествовал возгоранию.

В администрации Стерлитамака сообщили, что пострадали по меньшей мере три человека: двое в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.