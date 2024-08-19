После разрушения мостов мирных жителей из Курской области эвакуируют на лодках

Из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов эвакуируют на лодках. Об этом сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, ВСУ ночью ударили по третьему мосту через реку Сейм, разбито три пролета. Сейчас российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуировать мирных жителей.

Сообщения о разрушении первого моста в Глушковском районе Курской области появились в пятницу, 16 августа.

На прошлой неделе оперативный штаб Курской области решил провести обязательную эвакуацию Глушковского района, численность которого составляет около 20 тыс. человек. Глушковский район находится западнее района вторжения в Курскую область, через него возможно развитие наступления ВСУ во фланг через Рыльск.