Глава депздрава Югры заявил о рисках вспышки в регионе особоопасной инфекции

В Ханты-Мансийске на минувшей неделе зарегистрировали первые случаи туляремии. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Туляремия - это зооантропонозная инфекция с природной очаговостью. Относится к группе особоопасных инфекций. Источниками инфекций являются мелкие грызуны, а переносчиками - комары.

Патогенные микроорганизмы поражают в первую очередь лимфатические узлы и кожу. Болезнь имеет различные формы и проявляется разными по интенсивности симптомами. Тем не менее, начало всегда одно и то же - у человека повышается температура до 38-40 градусов. Лихорадка может быть волнообразной (то исчезать, то опять появляться) или же постоянной, также характерны сильные головные боли, ломота в теле, постоянная усталость.



Если бактерии проникают в организм через кожу, то в первую очередь поражаются лимфатические узлы - это так называемая бубонная форма болезни. Сопровождается она воспалением паховых, подмышечных или бедренных лимфоузлов.



В некоторых случаях на коже появляется сыпь, иногда и мелкие язвочки. При поражении слизистых оболочек глаза развивается гнойный конъюнктивит. Если инфекция проникла в организм через зев, то появляются отечность гортани и миндалин, боль в горле, трудности с глотанием.



Лечение проводится в условиях стационара. Туляремия может привести к серьезным осложнениям, в частности, артриту, менингиту, энцефалиту, пневмонии и инфекционно-токсическому шоку.

Добровольский считает, что на сегодняшний день в регионе есть предпосылки для вспышки туляремии.

"Крупные вспышки туляремии фиксировались в Югре в 1983-84 годах, 2013 году. А вот погодные особенности этого года (длинное холодное лето, большая вода) создают предпосылки для новой вспышки заболевания. Возбудитель попадает от грызунов в водоемы, заражает личинки комаров, а вылетевшие из личинок комары разносят туляремию дальше, до человека", - сообщил он.

Защититься от инфекции может помочь вакцинация. Она проходит в два этапа. Во время первого посещения делают пробу специальным препаратом (тулярин) для оценки иммунитета против туляремии.Через 48 часов нужно прийти в прививочный кабинет вновь - оценят результат пробы и при отсутствии противопоказаний введут вакцину.