Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении

Подразделения ВСУ в Курской области ведут передислокацию, но российские войска контролируют ситуацию, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Он отметил, что вчера был сложный день, так как украинские войска предпринимали попытки атаковать.

"На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны", - сказал Алаудинов ТАСС.

Ранее командир спецназа "Ахмат" сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины стали активно сдаваться в плен в Курской области. Наибольшее количество пленных берется близ населенного пункта Мартыновка.