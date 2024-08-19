В Шанхае сгорел советский авианесущий крейсер "Минск"

В шанхайской бухте сгорел бывший советский авианесущий крейсер "Минск".

Сообщается, что корабль последние восемь лет стоял на якоре в лагуне у реки Янцзы в Наньтуне. Возгорание началось во время реконструкции. Крейсер должен был стать частью тематического военного парка развлечений.

Пожар продолжался около суток. На снимках в соцсетях виден густой дым и пламя, после пожара очевидцы сняли обширные повреждения палуб и обугленный металл.

Местные спасательные службы сообщили, что никто не пострадал, причины пожара расследуются.

На протяжении 16 лет крейсер был главной достопримечательностью ныне закрытого парка развлечений на юге Китая. Недавно начатые работы по реконструкции имели целью сделать корабль центральным элементом другого тематического парка, но теперь планы под вопросом.

Когда-то "Минск" входил в состав советского Тихоокеанского флота и был вторым из четырех авианесущих крейсеров класса "Киев", построенных Советским Союзом в период с 1970 по 1987 год. Корабль мог нести 12 истребителей и столько же вертолетов.

Построенный на верфи на территории современной Украины и названный в честь нынешней столицы Белоруссии, он служил в составе советского Тихоокеанского флота с момента ввода в эксплуатацию в 1978 году до распада Советского Союза в 1991 году, когда он стал собственностью ВМФ России.

В 1993 году Россия вывела судно из эксплуатации, продав его и однотипное судно "Новороссийск" южнокорейской компании на металлолом.

Пока "Новороссийск" разбирали в южнокорейском порту Пхохан, экологи выступали против присутствия "Минска" в стране. Затем судно продали китайской компании, которая сделала его центральным элементом тематического парка в Шэньчжэне, который открылся в 2000 году. Парк столкнулся с финансовыми трудностями и в конечном итоге закрылся в 2016 году, а "Минск" переехал на свое нынешнее место в Наньтуне.

Другой однотипный крейсер – "Киев", - является достопримечательностью тематического парка авианосца "Биньхай" в Тяньцзине, на северо-восточном побережье Китая.

Из четырех авианесущих крейсеров класса "Киев", построенных Советами, в строю остается только последний, "Баку". Он был продан Индии в 2004 году, отремонтирован и введен в эксплуатацию в индийском флоте в 2013 году как "Викрамадитья" ﻿и теперь является флагманом флота.