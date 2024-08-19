Адвокат "шокирован" приговором соцработнице по делу о гибели 5-летнего Далера

Адвокат Илкин Амиров прокомментировал приговор соцработнице Евгении Вознесенской, не ставшей проверять семью, где погиб маленький Далер из Екатеринбурга. По словам защитника, его "шокировало" решение суда.

Напомним, сегодня Чкаловский районный суд признал Евгению Вознесенскую виновной по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Гособвинение запрашивало для социального работника 1,5 года колонии-поселения, однако суд приговорил Вознесенскую к штрафу в 100 тысяч рублей.

Как заявил после завершения процесса Амиров, представляющий в суде интересы отца погибшего Далера, приговор его просто "шокировал". Сторона защиты заявила о неоправданно мягком наказании для Вознесенской, решение будет обжаловано в Свердловском областном суде.

По словам адвоката, соцработница не проверяла семью Наумовых с 2019 года и якобы была в курсе, что Вероника Наумова подделала справку, согласно которой она нигде не состоит на учете. В противном случае екатеринбурженке и вовсе никогда не доверили бы детей, однако, имея справку, она могла оформлять опекунство и получать за это выплаты.

Евгения Вознесенская в суде

Слова Вознесенской о невозможности посетить Наумовых из-за большой загруженности также не имеют смысла, заявил адвокат, поскольку соцработница живет от семьи в семи минутах пути. Амиров также заявил, что Вознесенская на прошлом заседании не смогла с уверенностью ответить, принесла ли она извинения стороне потерпевших. Впоследствии извинений так и не последовало.

Представитель интересов отца Далера заявил, что если и чете Наумовых также вынесут более мягкий приговор, чем они заслуживают, то "вера в человечество и вовсе будет потеряна".

Дело Вероники Наумовой суд начнет рассматривать в начале следующей недели. Ее обвиняют в истязании и убийстве 5-летнего Далера. Всего опекунше вменяют 62 преступления.