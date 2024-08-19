Озвучен показатель расчета России и Китая в нацвалютах

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, каков показатель расчетов России и Китая в национальных валютах.

"Важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах. Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях", - приводит РИА Новости слова Силуанова, сказанные в Пекине на X Российско-Китайском финансовом диалоге.

В июне выяснилось, что платежи из России в КНР в последний месяц стали проходить лучше. В марте-апреле переводы в Китай почти не осуществляли, однако ситуация изменилась после поездки президента России Владимира Путина в Пекин.

Как заявили предприниматели, теперь с российским бизнесом стали напрямую работать небольшие китайские региональные банки. У них почти нет международного бизнеса с недружественными РФ странами, поэтому такие организации меньше опасаются вторичных санкций. С мая снова стали принимать платежи за электронику, которые ранее блокировали. Кроме того, возобновил прием транзакций в национальных валютах из РФ один из крупных банков – Bank of China.

Ранее сообщалось, что китайская сторона может вскоре выделить один или несколько банков, которые будут сосредоточены на сделках с Россией, несмотря на риски санкций со стороны Вашингтона.