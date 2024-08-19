В Прикамье пьяный водитель, удирая от полицейских, устроил смертельное ДТП

В Пермском крае пьяный водитель устроил смертельное ДТП, спасаясь от погони, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

18 августа, около двух часов ночи в полицию межмуниципального отдела МВД России "Очерский" поступили сообщения о том, что пьяный водитель "Опель Астра" совершил ДТП у кафе по ул. Ленина. Повреждения получили автомобили.

Наряд ДПС заметил нарушителя. Полицейские потребовали, чтобы он остановился, но тот увеличил скорость движения и выехал на дорогу М-7 "Волга" и не выбрав безопасную дистанцию столкнулся с автомобилем Вольво с полуприцепом, который ехал в сторону Перми. От удара "Опель Астра" отбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль ФАН.

Водитель получил травмы, его пассажир скончался.

От медицинского освидетельствования 38-летний водитель отказался. В отношении него составлены административные материалы по различным статьям кодекса РФ об административных нарушениях. Автомобиль помещен на спецстоянку.