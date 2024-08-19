Адвокат Ефремова не подтвердил УДО артиста

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко высказался о возможном выходе артиста по УДО. Ранее стало известно, что это может случиться уже в декабре.

В разговоре с "Известиями" Падалко не подтвердил распространившуюся в СМИ информацию, что артист может выйти на свободу из колонии в декабре.

Ранее источник телеграм-канала Shot сообщил, сторона защиты уже подготовила новое ходатайство и собрала множество медицинских справок, в которых указаны как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актера, так и прогрессирующие заболевания. Например, головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак - это тот самый неврологический недуг, из-за которого еще во время судов по делу о ДТП Ефремову стало плохо в зале заседания. Как писал канал, теперь адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в ИК приведет возрастного актера к инсульту.

Напомним, 8 июня 2020 г. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет. После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых. В январе 2023 г. стало известно о ходатайстве Ефремова, в котором он просил заменить ему оставшийся срок исправительными работами. Ходатайство поступило в суд, но позже артист сам его отозвал.

Весной 2024 г. телеграм-каналы сообщили, что Ефремов не выйдет из колонии по УДО, причиной отказа стали нарекания со стороны руководства исправительной колонии в Белгородской области, где артист отбывает наказание – у него есть два нарушения.