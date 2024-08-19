Мэр Екатеринбурга подвел итоги фестивальной недели в честь 301-летия города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги фестивальной недели, проходившей в честь 301-летия столицы Урала.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, в течение семи дней праздничные площадки посетили свыше 600 тысяч человек. А непосредственно в День города, 17 августа, на улицы вышли более 350 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга.

Как добавил Орлов, в проведении праздника были задействованы учреждения культуры, молодежи и спорта, службы благоустройства, правоохранительные органы, медработники, предприятия торговли и сфера общественного транспорта. Мэр поблагодарил всех причастных за организованную и слаженную работу.

Напомним, также в День города было названо имя победительницы конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024".