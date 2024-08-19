Активность дронов ВСУ в Курской области снизилась из-за сбоев Starlink

В Курской области из-за проблем с работой системы связи Starlink уменьшилось применение дронов ВСУ, пишет газета "Известия".

Как утверждают российские военнослужащие, Starlink перестал работать на территории России. В связи с этим украинские войска не в состоянии создать в Курской области такую же многочисленную группировку беспилотных летательных аппаратов, как в Донбассе. Из-за этого существенно снизилась активность применения дронов, при этом они все равно представляют значительную опасность.

На прошлой неделе подразделения группировки войск "Север" захватили станцию Starlink в ходе штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области.

В мае сообщалось, что бойцы армии России с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) все чаще подавляют сигнал спутникового интернета Starlink от SpaceX на территории Украины, что может вызвать тактический сдвиг в конфликте. В Киеве признавали, что массовые сбои в работе Starlink наблюдались во время наступления Вооруженных сил России в Харьковской области.