Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" пришли к должникам в Верхней Пышме

Специалисты Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" отключили электричество 46 должникам в ходе двухдневного рейда в Верхней Пышме. Неплательщики были уведомлены о предстоящем ограничении. Общая просроченная задолженность жителей города за электроэнергию перед "ЭнергосбыТ Плюс" составляет 50,7 млн рублей.

Участники рейда посетили более 350 адресов в 56 домах. Два потребителя сразу же оплатили долги и избежали отключений. Четверо должников провели оплату через мобильный платежный терминал. Это новый способ моментальной оплаты задолженности перед энергетиками.

Полученные от клиентов средства направляются на реконструкцию сетей, а значит, на обеспечение надежного и качественного водо- и электроснабжения, поэтому энергетики ведут активную работу с должниками. "ЭнергосбыТ Плюс" идет навстречу клиентам и в случае финансовых затруднений предлагает рассрочку платежа, помогает составить график погашения задолженности.

Для удобства клиентов работают дистанционные сервисы, которые позволяют взаимодействовать с "ЭнергосбыТ Плюс" онлайн, без посещения офиса:

сервисы на сайте ekb.esplus.ru;

личный кабинет клиента;

мобильное приложение "ЭнергосбыТ +", доступное в Google play и AppStore.

Уведомление о возможном ограничении энергоснабжения размещено на лицевой стороне квитанции в информационном разделе. Кроме того, сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" заранее предупреждают клиентов по телефону о необходимости своевременной оплаты во избежание крайних мер.

АО "ЭнергосбыТ Плюс" входит в Группу "Т Плюс" и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. В зонах обслуживания Группы "Т Плюс" проживает около 16 млн человек.

"ЭнергосбыТ Плюс" имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО "Коми энергосбытовая компания". Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.