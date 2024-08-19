В Академическом районе Екатеринбурга ярко и масштабно отметили День города

301-летие Екатеринбурга отметили в субботу, 17 августа, яркой и насыщенной программой в восьмом районе уральской столицы. Жители Академического получили в этот день запоминающиеся подарки.

По традиции, идущей еще с советских времен, ко Дню города принято делать подарки жителям. В этом году таким подарком стал светомузыкальный фонтан. Его расположили в чаше плотины в Преображенском парке. По вечерам у него включается разноцветная подсветка, и струи воды "танцуют" над прудом.

Фонтан будет радовать жителей вплоть до холодов, об этом сообщили в пресс-службе ведущего девелопера Академического района АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

В День города в районе было несколько локаций, где жители могли выбрать себе развлечения по интересам. И, несмотря на то, что в этом году основной площадки со "звездой" в Академическом не было, жители собрались в Преображенском парке, чтобы посмотреть на салют. Множество людей расположилось на холмах парка и около искусственного пруда. За пять минут до салюта люди включили фонарики в своих телефонах и парк стал переливаться блесками света.

В это время трамвай номер №1, идущий из Академического, приостановил свое движение на мосту, чтобы тоже оценить фейерверк. Люди встречали залпы возгласами, а дети скандировали: "Россия! Россия!"

Салют стал подарком от основателя Академического района - АО СЗ "РСГ-Академическое".