19 Августа 2024
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Фото: пресс-служба ОА СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга ярко и масштабно отметили День города

301-летие Екатеринбурга отметили в субботу, 17 августа, яркой и насыщенной программой в восьмом районе уральской столицы. Жители Академического получили в этот день запоминающиеся подарки.

По традиции, идущей еще с советских времен, ко Дню города принято делать подарки жителям. В этом году таким подарком стал светомузыкальный фонтан. Его расположили в чаше плотины в Преображенском парке. По вечерам у него включается разноцветная подсветка, и струи воды "танцуют" над прудом.

День города в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба ОА СЗ "РСГ-Академическое"

День города в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба ОА СЗ "РСГ-Академическое"

Фонтан будет радовать жителей вплоть до холодов, об этом сообщили в пресс-службе ведущего девелопера Академического района АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

В День города в районе было несколько локаций, где жители могли выбрать себе развлечения по интересам. И, несмотря на то, что в этом году основной площадки со "звездой" в Академическом не было, жители собрались в Преображенском парке, чтобы посмотреть на салют. Множество людей расположилось на холмах парка и около искусственного пруда. За пять минут до салюта люди включили фонарики в своих телефонах и парк стал переливаться блесками света.

День города в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба ОА СЗ "РСГ-Академическое"

День города в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба ОА СЗ "РСГ-Академическое"

В это время трамвай номер №1, идущий из Академического, приостановил свое движение на мосту, чтобы тоже оценить фейерверк. Люди встречали залпы возгласами, а дети скандировали: "Россия! Россия!"

Салют стал подарком от основателя Академического района - АО СЗ "РСГ-Академическое".

Теги: Академический, поющий фонтан, день города


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