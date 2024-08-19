На Камчатке зафиксировали уже 250 афтершоков воскресного землетрясения

На Камчатке продолжают фиксировать подземные толчки – так называемые афтершоки, которые следуют за крупными землетрясениями. Накануне в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1 балла, и ученые не исключают еще более мощных толчков в ближайшее время.

В МЧС со ссылкой на геофизическую службу сообщают, что после воскресного землетрясения зафиксировано уже около 250 афтершоков. "В течение недели ожидаются новые афтершоки с магнитудой до 6 и с интенсивностью в Петропавловске-Камчатском до 5 баллов. Ученые отметили, что оценки будут уточняться по мере поступления новых данных", - сообщили в МЧС.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о расселении домов, которые могут обрушиться в результате деформации, нанесенной землетрясением.