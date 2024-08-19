На ЕКАД у грузовика лопнули шины: столкнулись пять автомобилей

В понедельник в Екатеринбурге произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу пять автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, по предварительным данным, у грузовика "Вольво" во время движения по правой полосе на 3 км ЕКАД лопнули две задних шины. Машину вынесло на левую полосу, где она столкнулась с двумя "Рено Логан", а также "Тойотой Ленд Крузер" и манипулятором.

Водителя и двух пассажиров "Рено" в настоящий момент осматривают медики и оказывают им необходимую помощь. Сотрудники ДПС работают на месте происшествия.

Как добавили в Госавтоинспекции, движение на данном участке в сторону Челябинской области организовано в одну полосу. По факту ДТП проводится проверка.