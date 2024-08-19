Россияне стали усерднее откладывать деньги на "черный день"

У 27% россиян есть накопления, которые позволят им вести привычный образ жизни три и более месяцев. В 2020-м году таких было только 20%, таковы данные исследования НАФИ и "Росгосстрах Жизнь".

Эти граждане делятся на две примерно равные группы: 15% респондентов имеют средства на жизнь в течение 3-6 месяцев, 12% смогут протянуть полгода и больше.

Отмечается, что чаще финансовая подушка есть у жителей городов-миллионников, людей с высшим образованием, руководителей и квалифицированных специалистов, пишет РБК.

При этом те же 27% респондентов заявили, что им накоплений хватит на 1-2 месяца, у 21% денег хватит только на месяц, 17% не имеют накоплений, чтобы прожить без дохода больше недели.