Из России в Казахстан экстрадирована подозреваемая в мошенничестве на $466 тысяч

Из России в Казахстан экстрадирована фигурант уголовного дела о мошенничестве. Речь идет о 233 млн тенге или $466 тыс.

В 2019-23 гг. в Павлодаре злоумышленница брала у знакомых деньги "на развитие бизнеса", предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате пострадали 66 горожан, общая сумма ущерба составила 223 млн тенге ($466 тыс.).

После этого дама скрылась и была объявлена в международный розыск. В декабре 2023 г. она задержана в Адыгее (Россия). Ее экстрадировали в Казахстан. Сейчас она находится в СИЗО Петропавловска и ждет этапирования в Павлодар. Ей грозит до 10 лет колонии с конфискацией имущества, сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.