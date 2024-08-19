Работа "Фонда Клуни за справедливость" признана нежелательной в России

В России признана нежелательной деятельность неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость"). Структура основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права.

Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций.

Прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость" с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО, сообщает Генеральная прокуратура России.

Ранее сотрудница учрежденного американским актером Джорджем Клуни и его женой Амаль Клуни "Фонда Клуни за справедливость" Анна Нейстат сообщила в интервью, что организация хочет добиться от стран Евросоюза и Международного уголовного суда (МУС) арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Сам актер заявил, что его фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в том числе российских, там ранее "неправильно выразились". Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) воздержалось от оценки такой инициативы.