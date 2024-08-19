Эксперты МАГАТЭ подтвердили непричастность России к пожару на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергло фейк о причастности России к пожару на градирне Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая "жгла там автомобильные покрышки", - написал дипломат в Telegram-канале.

"Подобные заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк", - добавил Ульянов.

Ранее "Росатом" сообщил, что внутренним конструкциям градирни Запорожской атомной электростанции нанесен серьезный ущерб. 11 августа Вооруженные силы Украины нанесли по ней удар двумя ударными беспилотными летательными аппаратами. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции. Москва потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто несет ответственность за периодические атаки на Запорожскую АЭС.