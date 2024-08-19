В Севастополе на сентябрьских выборах разрешат голосовать уже в августе

Пока что только один регион из тех, кому ЦИК разрешил провести досрочное голосование из-за близости СВО, объявил, что воспользуется возможностью – это Севастополь.

Вместо "стандартных" трех дней Единого дня голосования (6-8 сентября) в Севастополе выборы продлятся 12 дней (с 28 августа).

В Севастополе будут выбирать депутатов городского заксобрания.

В избиркоме объясняют введение досрочного голосования соображениями безопасности, напоминая про июньский ракетный обстрел пляжа "Учкуевка". По словам главы севастопольского избиркома Нины Фаустовой, часть избирательных участков на территории города организованы в "модульных конструкциях", которые не в состоянии обеспечить безопасность избирателей в случае воздушной тревоги. "Рядом невозможно поставить убежище, никаких помещений нет", — цитирует Фаустову "Коммерсант".

Хотя в городе можно будет голосовать в неких "модульных конструкциях" (не описывается, чем вызвана необходимость их применения), в городском избиркоме настаивают, что это не так называемое голосование на придомовых территориях (известное в народе как "голосование на пеньках")

"Будут применяться только две формы волеизъявления — на участках и на дому. Придомового голосования в Севастополе не будет. Приоритетом для голосования для нас является безопасность", - заявила Фаустова.

В соседнем Крыму проводить досрочное голосование не планируют, хотят обойтись тремя днями Единого дня голосования.

По данным издания, применить досрочное голосование планируют в Курской области, где должны выбрать губернатора. Пока не известно, как будут организованы выборы на территориях, которые на данный момент находятся под контролем ВСУ.