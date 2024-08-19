В Екатеринбурге обжалован приговор осужденной за госизмену гражданке России и США

Защита осужденной в Екатеринбурге гражданки России и США Ксении Карелиной обжаловала вынесенный ей приговор.

Напомним, на минувшей неделе Свердловский областной суд признал Карелину виновной в государственной измене. Девушке было назначено 12 лет колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года и штраф в 300 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на приговор подана апелляция со стороны защиты. Апелляционная жалоба адвоката Карелиной уже поступила в инстанцию. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Как ранее установил суд, 24 февраля 2022 года Ксения Карелина по своей инициативе перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. В дальнейшем эти средства направили на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В облсуде отмечали, что Карелина полностью признала свою вину.