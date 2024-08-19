Суд вынес приговор соцработнице, не ставшей проверять семью, где погиб маленький Далер

Суд в Екатеринбурге вынес приговор соцработнице, не ставшей проверять семью, где погиб маленький Далер. Чкаловский районный суд признал Евгению Вознесенскую виновной по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Напомним, речь идет о бывшем ведущем специалисте отдела опеки и попечительства Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25. Она должна была следить за семьей Наумовых, где погиб 6-летний Далер, однако, по ее же словам, была слишком загружена работой.

Согласно графику, утвержденному главой Управления соцполитики №25, работник должна была с 1 по 4 декабря 2022 года проверить условия проживания Далера. Однако, вместо выезда на квартиру, работница просто позвонила опекунше Веронике Наумовой, которая и сообщила ей ложную информацию об условиях, в которых находился мальчик. На тот момент, как ранее отмечала областная прокуратура, Далер уже был мертв.

"В документе обвиняемая указала, что содержание, воспитание и образование подопечного ребенка соответствует требованиям, установленным законодательством, что якобы во время проведения проверки малолетний был здоров, безопасность ребенка опекуном обеспечена", - рассказывали ранее в ведомстве.

На последнем заседании по делу Вознесенская призналась, что сама выдумала и описала в акте внешность мальчика и его "благоприятные" условия проживания. Адвокат отца Далера Илкин Амиров ранее заявлял, что более ответственный подход к своей работе со стороны обвиняемой мог сохранить жизнь мальчика. Помимо этого, из-за решения отложить фактическую проверку еще на полгода, Наумовой даже после смерти опекаемого выплачивали средства на содержание ребенка. Общая сумма составила 119 тыс. 23 рубля.

"Изготовленный подложный официальный документ в последующем был утвержден и стал основанием для продолжения получения женщиной-опекуном выплат на опекаемого ребенка, которого уже не было в живых", - подтвердили информацию в областном СКР.

Гособвинение запрашивало для социального работника 1,5 года колонии-поселения, а адвокат 1,5 года колонии общего режима.

Сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Вознесенскую к штрафу в 100 тыс. рублей. При этом ей был отменен запрет определенных действий.

Напомним, недавно Свердловский областной суд оставил под арестом опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве Далера. Дело начнут рассматривать в понедельник, 26 августа.

Также один из адвокатов по процессу заявил, что супруг Наумовой - Александр изначально знал о смерти мальчика и якобы сам наказал жене закопать тело.