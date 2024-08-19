МИД: Россия предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.

"Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах", — сказал Тяпкин РИА Новости.

Дипломат добавил, что РФ добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом.