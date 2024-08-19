Маск заявил, что не дарил Кадырову электропикап Tesla Cybertruck

Бизнесмен Илон Маск ответил тем, кто считает, что он подарил автомобиль Tesla Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову.

Один из пользователей X (также принадлежит Маску) задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Поинте, если "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях" в страну под американскими санкциями и "открыто работает против США".

"Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <...> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ", - ответил Макс в комментарии к посту.

Кадыров опубликовал ролик 17 августа, в нем он отметил, что получил от Илона Маска кибертрак "Тесла", уже испытал новую технику и лично убедился, что неслучайно его называют "Киберзверь". По словам главы Чечни, это маневренный автомобиль, который развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Кадыров добавил, что кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО и принесет много пользы бойцам.

Машину Tesla Cybertruck Илон Маск представил в 2019 г. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Авто доступны в трех версиях: с максимальной дальностью поездки в 400, 480 и 800 км. Стоимость – от $39,9 тыс. Дизайн нового автомобиля стал большей сенсацией, чем его ТТХ. Киберпанковость доведена в нем до абсолюта, внешним видом автомобиль скорее напоминает футуристичные концепты, производство которых автоконцерны намечают на конец текущего века.