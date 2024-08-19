На Камчатке расселят дома с риском обрушения после воскресного землетрясения

На Камчатке в срочном порядке расселят аварийные дома, в которых появился риск обрушения после воскресного землетрясения.

"Новое жилье достроим этой осенью, а пока нужно использовать маневренный фонд <…> Также сегодня продолжаются детальные проверки зданий, в том числе учреждений образования", - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло на Камчатке накануне утром. Эпицентр находился в Тихом океане. При этом учены не исключают, что в ближайшее время в регионе могут произойти еще более мощные подземные толчки.

"В долгосрочном горизонте исключить повторение сильных землетрясений нельзя, мы живем в одном из самых сейсмически активных регионов мира и должны это учитывать. А со стороны правительства Камчатского края мы обеспечим готовность к реагированию на любые чрезвычайные ситуации и будем настаивать на системных мерах по повышению сейсмостойкости жилых зданий и социальных объектов на Камчатке", - добавил губернатор.