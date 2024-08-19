За несколько месяцев число "невыездных" свердловчан увеличилось

Сотни тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда из России из-за имеющихся задолженностей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

По данным ведомства, с начала 2024 года свердловскими судебными приставами вынесено более 280 тысяч постановлений об ограничении выезда должников за границу. На данный момент остаются "невыездными" 173 тысячи мужчин (62%) и 107 тысяч женщин (38%).

"В период летних отпусков, собираясь в заграничную поездку, удостоверьтесь, что у вас отсутствует задолженность и не возбуждено исполнительное производство. Оплатить задолженность необходимо заблаговременно перед поездкой за пределы России, снять ограничение в аэропорту перед вылетом будет невозможно", - советуют в службе судебных приставов.

Сделать это можно в своем личном кабинете на сайте Госуслуг.

Стоит отметить, что за несколько месяцев число "невыездных" свердловчан увеличилось. В апреле 2024 года таких должников в регионе насчитывалось более 260 тысяч.