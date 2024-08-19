В России может появиться маркировка переработанной пищевой продукции

В России может появиться цифровая маркировка на всю переработанную пищевую продукцию в целях прослеживаемости и блокировки опасного товара на кассах.

Об этом говорится в протоколе заседания общественного совета при Роспотребнадзоре и Консультативного совета по защите прав потребителей. На нем обсуждалось недопущение повторений в РФ вспышек пищевого ботулизма — инфекционного заболевания с возможно летальным исходом, поражающего нервную систему. Предлагается маркировать продукцию, которая используется в овощных, рыбных, мясных консервах. Также речь идет и о готовых фасованных блюдах, которые продаются по доставке и в магазинах, за исключением ресторанов и кафе.

Как заявил зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, в процессе переработки производители зачастую в целях снижения издержек прибегают к фальсификации, использованию запрещенных компонентов и некачественного сырья.

Проблемы наблюдаются также в областях, где маркировка еще не внедрена — консервы, кондитерские изделия, готовые фасованные блюда, такие как салаты, колбасные изделия, сообщают "Известия".