В России могут разрешить смертную казнь для иностранных наемников

Депутат Госдумы Сергей Колунов в ближайшее время обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.

"Необходимо отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников", - заявил парламентарий.

По его словам, в настоящее время наказание за наемничество, согласно статье 359 УК РФ, составляет от семи до 15 лет лишения свободы, если будут доказаны эпизоды убийства, то наказание может увеличиться до пожизненного. Колунов считает, что это слишком гуманно.

"Соответствующее предложение уже готово, в ближайшее время направлю его председателю Конституционного суда РФ", - отметил он, сообщает РИА "Новости".