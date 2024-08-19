19 Августа 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума хочет запретить трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР 19 августа внесет на рассмотрение проект закона, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну.

По словам авторов инициативы, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

Как заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. "Приехал, отработал - домой. Иного разговора быть не должно", - указал депутат.

Парламентарии отмечают, что есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов, что приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности. Законопроектом подразумевается, что наличие трудового договора или патента у трудового мигранта перестанет быть основанием для членов его семьи на переезд вместе с ним в Россию, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что трудовых мигрантов, прибывших в Россию, а также приехавших на срок свыше 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, предложено обязать проходить дактилоскопическую регистрацию при пересечении российской границы, а не в миграционной службе по месту пребывания.

Теги: Госдума, мигранты


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