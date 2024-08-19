В Совфеде заявили, что все части боевиков ВСУ будут уничтожены или пленены в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, атакующие приграничные районы Курской области, будут ликвидированы или взяты в плен.

Как заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, среди тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины.

"Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен", – сообщил сенатор.

Таким образом он ответил на заявление мэра украинского Львова Андрея Садового о "страшной цене" операции украинских боевиков в приграничной зоне Курской области, сообщает "Лента.ру".

Напомним, по данным командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали активно сдаваться в плен в Курской области.