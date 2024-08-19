Производители пива в РФ решили поднять цены

Два из трех крупнейших российских производителей пива — ООО "Пивоваренная компания "Балтика" и AB InBev Efes — поднимут стоимость на свою продукцию.

Это произойдет с 1 сентября. По данным издания "Фонтанка", которое ссылается на уведомления, направленные в адрес торговых сетей, производители не назвали конкретные позиции и процент индексации. При этом новые прайс-листы они предоставят в ближайшее время. Топ-менеджер одного из ретейлеров заявил, что оптовая стоимость продукции "Балтики" вырастет на 10%. В линейке AB InBev Efes сильнее всего подорожают Efes и Bud (17%), Hoegaarden (15%), Velkopopovicky Kozel (12%). Стоимость остальной продукции увеличатся на 5–10%.

В "Балтике" заявили о плановом повышении цен и связали его с "инфляционными и другими объективными процессами в России". В AB InBev Efes объяснили ситуацию "потребностью в изменении подходов к рыночному позиционированию некоторых товарных позиций для более эффективного управления портфелем продукции".

До этого российские производители пива объявили о росте цен весной.