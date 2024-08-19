За сутки приграничные районы Курской области покинули более 370 человек

За сутки приграничные районы Курской области покинули более 370 человек.

В 174 пунктах временного размещения в 24 регионах РФ находятся около 11 тыс. человек, среди которых 3 тыс. 310 детей. Для помощи курским медслужбам были привлечены 454 специалистов из различных регионов.

Общероссийский народный фронт сформировал и передал в муниципалитеты и точки выдачи на территории области более 37 тыс. гуманитарных наборов, включая воду, продукты и средства гигиены, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали активно сдаваться в плен в Курской области.