В МАГАТЭ подтвердили, что Гросси намерен посетить Курскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в скором времени посетит Курскую атомную электростанцию.

Он оценит ситуацию вокруг АЭС. Об этом заявил в Telegram постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, безопасность станции оказалась под угрозой в результате действий украинской стороны.

Дипломат не исключил, что с учетом "тревожных обстоятельств" визит Гросси произойдет "довольно скоро".

Ранее Минобороны России заявило, что Украина готовит удар по Курской АЭС.