В Польше заявили, что Украина получает политические выгоды от наступления в Курской области

Действия Вооруженных сил Украины в Курской области не меняют позицию Запада по борьбе с эскалацией, при том, что Киев получает политические выгоды от наступления.

Об этом сообщил глава МВД Польши Томаш Семоняк. Так он ответил на вопрос, могут ли "военные успехи" Украины изменить позицию его союзников по вопросу ударов дальнобойным вооружением Запада по территории России, сообщает Reuters.

Ранее СМИ сообщали, что Украина просит США разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России. Неназванный советник украинского президента утверждает, что использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области, в связи с этим у Украины появится "рычаг давления для переговоров с Россией".