В Москве десятки мигрантов получили повестки после проверок

Представители московского военного следственного управления Следственного комитета вместе с полицейскими провели рейд, по итогам которого десяткам бывших мигрантов, недавно получивших гражданство России, были вручены повестки в военкомат.

Проверка прошла в Восточном административном округе — на автовокзале у метро "Щелковская", овощной базе и в хостелах, сообщает "Коммерсант".

За последние несколько дней рейды состоялись в Серпухове и Чехове в Московской области. Военные следователи выявили десять бывший мигрантов, не вставших на воинский учет.

Ранее мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу в московском аквапарке.