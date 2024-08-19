В Москве десятки мигрантов получили повестки после проверок
Представители московского военного следственного управления Следственного комитета вместе с полицейскими провели рейд, по итогам которого десяткам бывших мигрантов, недавно получивших гражданство России, были вручены повестки в военкомат.
Проверка прошла в Восточном административном округе — на автовокзале у метро "Щелковская", овощной базе и в хостелах, сообщает "Коммерсант".
За последние несколько дней рейды состоялись в Серпухове и Чехове в Московской области. Военные следователи выявили десять бывший мигрантов, не вставших на воинский учет.
Ранее мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу в московском аквапарке.