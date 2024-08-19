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Фото: Накануне.RU

Поставки оружия ФРГ Украине оказались под угрозой срыва

Поставки вооружения Германии Украине могут быть сорваны.

Все дело в решении правительства ФРГ о приостановке выделения новой финансовой помощи Киеву. Как пишет Bild, у Вооруженных сил Украины заканчиваются поставленные немецкие боеприпасы. Кроме того, ВСУ столкнулись с ограничением в использовании немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000, поскольку к ним не хватает запчастей, а новые Берлин не может поставить.

Минобороны ФРГ не может выполнять обязательства по новым заказам на более чем €3 млрд, которые касаются, в том числе противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников. Также под угрозой срыва оказались поставки, которые Германия уже обещала Киеву — управляемые ракеты IRIS-T и ракеты к зенитным ракетным комплексам "Patriot" PAC-3.

Применение оружия, которое Берлин поставил на Украину, также не согласовывалось с немецким правительством. Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило, что правительство ФРГ из-за необходимости бюджетной экономии не собирается предоставлять Киеву дополнительную финансовую помощь кроме той, которая уже была одобрена.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что применение оружия, которое Берлин поставил на Украину, и которое применялось в Курской области, также не согласовывалось с немецким правительством.

Теги: Германия, Украина, оружие


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