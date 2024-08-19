Алексей Текслер: Мы продолжаем строить Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске

В Челябинске полным ходом строится новый межуниверситетский кампус. Сейчас проходит второй этап — возводится шесть новых гостиниц для размещения студентов и преподавательского состава. Впереди третий этап — учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что первый этап — две гостиницы для студентов — завершен. И в ближайшем будущем сюда заселятся первые студенты.

«Мы строим в Челябинске межуниверситетский кампус мирового уровня, – еще раз подчеркнул губернатор - Новый университет начнет работу уже к 2026 году».

Напомним, объект возводится в Челябинске по решению Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

«Спасибо Президенту нашей страны за решение по созданию кампуса в Челябинске – это один из самых важных проектов развития нашего региона. Кампус станет источником роста для производства путем притяжения талантливых и креативных специалистов в инновационную инфраструктуру, генерации новых знаний, интеграции университетских компетенций в высокопроизводительные производственные цепочки», - уверен Алексей Текслер.

В ходе двусторонней встречи в рамках визита Президента РФ Владимира Путина в Челябинск в феврале этого года глава региона представил Президенту крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в области, в том числе доложил и о ходе создания межуниверситетского кампуса.

Общая площадь учебно-научного комплекса с уникальными лабораториями составит более 40 тысяч квадратных метров. Здесь будут представлены три основные научные направления — специальное машиностроение, новые материалы и живые системы (экология, биология, генетика). Сквозной компетенцией выступают ИТ-технологии и искусственный интеллект, которые будут соединять все направления на одной платформе.

В целом, проект кампуса в Челябинске — это более 120 тысяч кв. м. студенческого пространства с жилыми помещениями на 3400 человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей.

Директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Рустем Даутов отмечает четкую работу по строительству: «Целеустремленность, ответственность и дисциплина – это три слагаемых фактора управленческой команды Алексея Леонидовича (Текслера), которые позволили добиться того результата по проекту, который мы имеем на данный момент».

Губернатор, лично контролируя ход работ, неоднократно подчеркивал, что дело не только в новых зданиях, но и в наполнении.

«На площадке кампуса мы будем комплексно развивать наши традиционные отрасли – это машиностроение, металлургия, электроника, приборостроение, ряд других, – форсируя их технологическое развитие через внедрение роботизации, цифровизации, новых материалов, других технологий, что, в конечном итоге, обеспечит технологический суверенитет нашей страны, лидерство региона по этим направлениям и, конечно, высокие темпы развития экономического потенциала нашего региона. А с другой стороны, мы формируем и развиваем новые компетенции, в том числе и проекты на стыке технологий, используя сквозные технологии», – акцентировал Алексей Текслер.

Напомним, ВТБ является концессионером проекта.

«Нам очень нравится проект, хотя он требует напряженной работы, учитывая сроки, - отмечает член Правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук. - Мы активно вовлечены в проект и настроены на дальнейшую плодотворную работу по его совместной реализации».

Сейчас к масштабному проекту подключаются и промышленники Южного Урала. Так, весной этого года в рамках заседания Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию лаборатории на территории Межуниверситетского кампуса между автозаводом «УРАЛ».

Объединение в одном пространстве науки, образования и промышленности сформирует экосистему, необходимую для реализации инновационных, прорывных идей и быстрого вывода новых продуктов на рынок или совершенствования технологий отечественных предприятий.