19 Августа 2024
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Наука и техника Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер: Мы продолжаем строить Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске

В Челябинске полным ходом строится новый межуниверситетский кампус. Сейчас проходит второй этап — возводится шесть новых гостиниц для размещения студентов и преподавательского состава. Впереди третий этап — учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что первый этап — две гостиницы для студентов — завершен. И в ближайшем будущем сюда заселятся первые студенты.

«Мы строим в Челябинске межуниверситетский кампус мирового уровня, – еще раз подчеркнул губернатор - Новый университет начнет работу уже к 2026 году».

Напомним, объект возводится в Челябинске по решению Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

«Спасибо Президенту нашей страны за решение по созданию кампуса в Челябинске – это один из самых важных проектов развития нашего региона. Кампус станет источником роста для производства путем притяжения талантливых и креативных специалистов в инновационную инфраструктуру, генерации новых знаний, интеграции университетских компетенций в высокопроизводительные производственные цепочки», - уверен Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В ходе двусторонней встречи в рамках визита Президента РФ Владимира Путина в Челябинск в феврале этого года глава региона представил Президенту крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в области, в том числе доложил и о ходе создания межуниверситетского кампуса.

Общая площадь учебно-научного комплекса с уникальными лабораториями составит более 40 тысяч квадратных метров. Здесь будут представлены три основные научные направления — специальное машиностроение, новые материалы и живые системы (экология, биология, генетика). Сквозной компетенцией выступают ИТ-технологии и искусственный интеллект, которые будут соединять все направления на одной платформе.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В целом, проект кампуса в Челябинске — это более 120 тысяч кв. м. студенческого пространства с жилыми помещениями на 3400 человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей.

Директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Рустем Даутов отмечает четкую работу по строительству: «Целеустремленность, ответственность и дисциплина – это три слагаемых фактора управленческой команды Алексея Леонидовича (Текслера), которые позволили добиться того результата по проекту, который мы имеем на данный момент».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор, лично контролируя ход работ, неоднократно подчеркивал, что дело не только в новых зданиях, но и в наполнении.

«На площадке кампуса мы будем комплексно развивать наши традиционные отрасли – это машиностроение, металлургия, электроника, приборостроение, ряд других, – форсируя их технологическое развитие через внедрение роботизации, цифровизации, новых материалов, других технологий, что, в конечном итоге, обеспечит технологический суверенитет нашей страны, лидерство региона по этим направлениям и, конечно, высокие темпы развития экономического потенциала нашего региона. А с другой стороны, мы формируем и развиваем новые компетенции, в том числе и проекты на стыке технологий, используя сквозные технологии», – акцентировал Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, ВТБ является концессионером проекта.

«Нам очень нравится проект, хотя он требует напряженной работы, учитывая сроки, - отмечает член Правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук. - Мы активно вовлечены в проект и настроены на дальнейшую плодотворную работу по его совместной реализации».

Сейчас к масштабному проекту подключаются и промышленники Южного Урала. Так, весной этого года в рамках заседания Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию лаборатории на территории Межуниверситетского кампуса между автозаводом «УРАЛ».

Объединение в одном пространстве науки, образования и промышленности сформирует экосистему, необходимую для реализации инновационных, прорывных идей и быстрого вывода новых продуктов на рынок или совершенствования технологий отечественных предприятий.

Теги: алексей текслер, межуниверситетский кампус,


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