Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.

"Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", — написала она в своем Telegram-канале.

15 августа глава украинской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что Вооруженные силы РФ подошли "почти вплотную" к городу. Он также попросил жителей немедленно эвакуироваться.